Receita Federal doa mochilas e smartphones a estudantes do Recife que participarão de intercâmbio internacional (Divulgação)

Alunos e professores da rede municipal de ensino, participantes do programa Recife no Mundo, foram contemplados com kits que incluem smartphones e mochilas, doados pela Receita Federal à Prefeitura do Recife.

A entrega dos materiais ocorreu na sede da Receita, no Bairro do Recife, e faz parte de uma parceria institucional com a Secretaria de Educação do município para apoiar a preparação dos selecionados para o intercâmbio internacional, previsto para julho.

Os estudantes beneficiados, em sua maioria oriundos de famílias de baixa renda, foram escolhidos para representar o município em uma experiência educacional no exterior. Ao todo, 100 alunos e 10 professores embarcarão para três destinos: Inglaterra, Canadá e Estados Unidos. A doação visa garantir melhores condições para a viagem e o aproveitamento pedagógico durante a permanência fora do país.

Os kits doados são compostos por itens apreendidos pela Receita Federal em ações de combate ao contrabando, descaminho e outras práticas ilegais.

Após o devido processo legal, os bens são destinados a projetos sociais por meio de parcerias com instituições públicas. No caso do programa Recife no Mundo, a iniciativa busca ampliar o acesso a oportunidades educacionais por meio do reaproveitamento de recursos já disponíveis.