Com mais de 2 mil vagas, IFPE abre inscrições para novos alunos

IFPE abriu vagas para novos alunos (Arquivo)

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) abriu, nesta terça (20), as inscrições para o processo de Ingresso de novos estudantes para o semestre 2025.2.



São 2.083 vagas, distribuídas nos 16 campi e em um polo EAD, nas modalidades curso superior, técnico integrado ao Ensino Médio e técnico subsequente.

Inscrições



As inscrições vão até o dia 5 de junho, pelo site .



Os interessados deverão se cadastrar no site da seleção e acessar a Área do Candidato, onde irão anexar a documentação exigida no edital.

A taxa de inscrição é de R$ 30, para os cursos integrados ao Ensino Médio, de R$ 55, para os cursos superiores, e R$ 10, para os cursos técnicos subsequentes.



O valor poderá ser pago com PIX ou cartão de crédito, até o dia 6 de junho.

Para confirmar a situação da sua inscrição, o candidato deverá aguardar o prazo mínimo de 72 horas após a realização do pagamento, para poder acessar a Área do Candidato e consultar a situação de sua inscrição.

Isenção



Terão direito à isenção da taxa de inscrição do processo de ingresso pessoas dos seguintes grupos: membros de famílias de baixa renda inscritos no CadÚnico; participantes do PROEJA, PROIFPE Acesso e Programa Mulheres Mil; Povos do campo, indígenas e quilombolas e pessoas a partir dos 50 anos.

A solicitação de isenção da taxa de inscrição deverá ser feita na Área do Candidato, acessada por meio do site https://portal.ifpe.edu.br/, entre os dias 20 a 26 de maio.



Seleção



A seleção se dará por prova para os cursos superiores e integrados ao Ensino Médio e por análise de desempenho escolar para os cursos técnicos subsequentes. Os/as candidatos/as devem acessar o site da seleção, buscar o edital do seu curso e anexar no sistema a documentação exigida para o seu tipo de vaga.

A execução das etapas do processo de ingresso ficará sob a responsabilidade da Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte – FUNCERN.

Provas

A aplicação de provas está prevista para o dia 06 de julho. A divulgação dos locais de prova (Cartão de Inscrição) será feita no dia 27 de junho.

Para os cursos técnicos integrados ao ensino médio as provas terão 30 (trinta) questões de múltipla escolha, para os componentes curriculares de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais (Ciências da Natureza, História e Geografia). Já para os cursos de graduação as provas terão 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, para os componentes curriculares de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Matemática, Conhecimentos Gerais (Física, Química, Biologia, História e Geografia) e produção textual (Redação).

Cotas

O IFPE reserva 60% das vagas do Processo de Ingresso para estudantes da rede pública de ensino, através do sistema de cotas. Para ter direito às cotas, o/a estudante precisa ter cursado em escola pública todo ensino fundamental (se vai tentar uma vaga em curso técnico Integrado ou Proeja) ou todo ensino médio (se vai tentar uma vaga em curso técnico subsequente ou curso superior). Outra ação afirmativa do IFPE é a reserva de 25% das vagas de ampla concorrência para estudantes da rede pública oriundos do campo que optarem por cursos de vocação agrícola.