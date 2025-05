Acidente de ônibus deixa 10 universitários mortos na Colômbia

Mais 11 pessoas ficaram feridas no acidente envolvendo um ônibus no departamento de Quindío, no oeste da Colômbia

Acidente envolvendo um ônibus na Colômbia matou 10 universitários (Reprodução)

Ao menos dez pessoas morreram e 11 ficaram feridas neste sábado (24), em um acidente envolvendo um ônibus no departamento de Quindío, no oeste da Colômbia, depois que uma colisão fez com que varios passageiros fossem lançados para fora do veículo, informou a universidade Humboldt.

O veículo bateu e arremessou várias pessoas de uma ponte, em uma queda de vários metros. As vítimas são estudantes e professores universitários que participavam de um excursão acadêmica.

"Informamos sobre a perda sensível de muitos de nossos companheiros, estudantes, docentes e pessoal administrativo [...] a instituição decreta luto" durante dois dias, disse em nota o centro educacional situado na cidade de Armenia.

No total, 26 passageiros viajavam no ônibus que partiu do departamento de Tolima (oeste) para Quindío.

Estamos tentando "estabelecer as condições deste lamentável acidente", disse o comandante policial Luis Fernando Atuesta sobre o ocorrido, no qual o motorista perdeu o controle do ônibus.

As equipes de resgate trabalham no local e os feridos foram transferidos para centros médicos.

Em 2024, a Colômbia registrou uma média de 22 mortes diárias por acidentes de trânsito, segundo a autoridade rodoviária nacional.