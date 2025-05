Criminosos furtam peças de carro após motorista capotar e morrer

O acidente aconteceu na cidade de aquaritinga do Norte, no Agreste

A vítima morreu no local do acidente e carro foi saqueado (Foto: Reprodução/Instagram)

Um motorista identificado como José Eudes Palmeira da Silva, de 47 anos, morreu após capotar com o carro que estava dirigindo na noite de sábado (24). Após o corpo dele ser retirado do veículo, criminosos furtaram diversas peças, como pneus e utensílios no interior do automóvel.

O acidente aconteceu na rodovia PE-160, nas proximidades do Distrito Pão de Açúcar, município de Taquaritinga do Norte, no Agreste. A vítima havia deixado a companheira em casa e acabou perdendo o controle do carro. Informações preliminares dão conta de que José Eudes havia ingerido bebida alcoólica.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para o resgate, mas ao chegar ao local, constatou o óbito da vítima. O caso é investigado pela Polícia Civil. Estiveram no local do acidente equipes do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto de Medicina Legal (IML).

Na manhã de domingo (25), o carro ainda estava no local do acidente e foi alvo de furtos.