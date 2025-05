Trabalhador morre soterrado em obra da Compesa em Itamaracá

Homem era funcionário de uma empresa terceirizada e atuava no esvaziamento de uma cratera

Buraco onde homem morreu soterrado em Itamaracá (Reprodução/WhatsApp)

Um trabalhador morreu soterrado dentro de uma cratera cheia de lama, na tarde do sábado (24), enquanto realizava um serviço de rotina em uma obra da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), no bairro de Jaguaribe, na Ilha de Itamaracá, Litoral Norte de Pernambuco.



A vítima, que ainda não teve a identidade oficialmente divulgada, estava acompanhada de um colega de trabalho no momento do acidente.



De acordo com testemunhas, os homens eram funcionários de uma empresa terceirizada contratada pela Compesa e atuavam no esvaziamento do buraco utilizando um cano de sucção.

Durante a atividade, o trabalhador teria sido arrastado pela força da lama e acabou se afogando. O acidente aconteceu por volta das 13h, na Rua José Matias Cordeiro Cruz, uma área residencial da ilha.



O corpo foi retirado da cratera por meio de uma operação de resgate que envolveu duas viaturas de salvamento, retroescavadeiras e pranchas, utilizadas para escorar o terreno encharcado e garantir a segurança da equipe.



Em nota oficial, o Corpo de Bombeiros informou que a ação contou com apoio de órgãos parceiros, diante do risco causado pela instabilidade do solo. A Polícia Civil de Pernambuco também se pronunciou, informando que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Paulista.





Confira Nota da Compesa na íntegra:

A Compesa lamenta profundamente o acidente ocorrido na tarde deste sábado(24), em Itamaracá, que vitimou um funcionário de uma empresa terceirizada, que presta serviços de manutenção em redes de abastecimento de água.

Ao tomar conhecimento do acidente, a Compesa acionou a empresa contratada para tomada de providências e também enviou técnicos ao local. O Corpo de Bombeiros e autoridades policiais foram chamadas ao local do acidente.

A Compesa se solidariza com a família do colaborador, a quem, juntamente com a empresa contratada, prestará toda a assistência necessária.

A Compesa já solicitou informações detalhadas sobre o acidente da empresa contratada assim como demandou a abertura de sindicância para entender as causas do acidente em um serviço de rotina, em uma vala de pequeno porte, de 80 centímetros. A Companhia também aguardará o resultado da perícia e investigação policial para as providências cabíveis.