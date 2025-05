Detento é morto asfixiado em presídio no Recife e sete pessoas são autuadas em flagrante

O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (22) no Complexo Prisional do Curado

Presídio foi entregue pelo governo em 2024 (Hesiodo Góes/Secom)

Um detento identificado como Otacílio Alves Frutuoso, de 42 anos, foi morto asfixiado na manhã desta quinta-feira (22) dentro do Complexo Prisional do Curado, no Sancho, Zona Oeste do Recife. Sete suspeitos foram autuados em flagrante pelo homicídio.

Otacílio foi morto por asfixia no Presídio Policial Penal Leonardo Lago (PLL), inaugurado em dezembro de 2024. A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado de Pernambuco (SEAP) informou que “adotou todos os procedimentos legais e administrativos cabíveis, comunicando imediatamente às autoridades policiais competentes e instaurando procedimento interno de apuração para esclarecer os fatos e as eventuais responsabilidades”.

De acordo com a pasta, informações preliminares dão conta de que a motivação do crime seria para provocar uma possível transferência para outra unidade prisional, o que é “objeto de investigação aprofundada”.

A secretaria também destacou que abriu sindicância interna para a apuração dos fatos, “visando garantir a segurança dos direitos das pessoas privadas de liberdade”. A situação também é investigada pela Polícia Civil como homicídio consumado.

Por meio de nota, o Sindicato dos Policiais Penais criticou a falta de efetivo onde o crime ocorreu, onde haveria postos com apenas dois policiais penais. O sindicato afirma que o aumento do efetivo “ poderia evitar alguns problemas na ação contra homicídio praticado por outro detento”.

“Com efetivo suficiente poderia se fazer rondas nos pavilhões e melhor fiscalização. Com a falta de efetivo, o policial penal fica em risco e isolado para atuar imediatamente em qualquer sinistro dentro de pavilhões”, complementa o sindicato.