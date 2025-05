Barbeiro é morto a tiros enquanto atendia cliente em Dois Irmãos, no Recife

O barbeiro Guilherme de Farias, de 25 anos, e um cliente, que sobreviveu, foram baleados dentro do estabelecimento comercial

DHPP

O barbeiro Guilherme de Farias, conhecido como “Perna”, de 25 anos, foi morto a tiros enquanto cortava o cabelo de um cliente na tarde da última sexta-feira (23), no bairro de Dois Irmãos, Zona Norte do Recife. O cliente, um homem de 41 anos, também foi baleado.



O crime aconteceu dentro da barbearia onde a vítima trabalhava, localizada na Rua Professor Cláudio Selva, na região do Córrego da Fortuna. Guilherme era funcionário do estabelecimento.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, os dois homens foram levados para uma unidade hospitalar, mas o barbeiro não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada no hospital. O estado de saúde do cliente baleado ainda não foi divulgado pelas autoridades de saúde.



A investigação do caso está sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Em nota oficial, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como homicídio consumado e tentativa de homicídio.



Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso. A polícia busca imagens de câmeras de segurança da área e relatos de testemunhas para avançar nas investigações.



A Polícia Civil reforça a importância de denúncias anônimas que possam contribuir com as investigações. Informações podem ser repassadas pelo telefone 197, com garantia de sigilo.