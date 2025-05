Sobe para seis o número de rios em cota de alerta em Pernambuco

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) confirmou nesta quarta-feira (21) que mais dois rios atingiram a cota de alerta em Pernambuco, elevando para seis o total de cursos d’água com risco iminente de transbordamento.



O Rio Sirinhaém, em Barra de Guabiraba, e o Rio Jaboatão, em Moreno, são os mais recentes a apresentar níveis críticos. Municípios das regiões atingidas devem permanecer em atenção devido à possibilidade de inundações.



Em relação ao Rio Sirinhaém, a APAC informou que o nível das águas subiu significativamente em Barra de Guabiraba. Como consequência, a Defesa Civil recomenda estado de alerta também para a cidade vizinha de Cortês.



Já o Rio Jaboatão, cuja elevação foi registrada no município de Moreno, coloca em risco tanto essa localidade quanto Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).



A Defesa Civil e a APAC continuam monitorando os volumes dos rios e ressaltam que o aviso pode ser atualizado a qualquer momento, conforme o comportamento das chuvas e o nível dos cursos d’água.

Além dos novos registros, outros quatro rios já haviam atingido cotas críticas nos últimos dias. No interior do estado, o Rio Jacuípe, em Jacuípe (AL), preocupa autoridades, especialmente pelas repercussões no município de Santa Terezinha, em Água Preta, na Mata Sul de Pernambuco.



Na RMR, o Rio Capibaribe, em São Lourenço da Mata, entrou em alerta, afetando também Camaragibe e Recife. A continuidade das chuvas aumenta o risco de inundações urbanas nessas áreas densamente povoadas.

Outro curso d’água sob observação é o Rio Ipojuca, que atingiu a cota máxima nas proximidades do Engenho Maranhão, em Ipojuca, também na Mata Sul. A elevação do nível foi registrada ainda durante a manhã da quarta-feira.



Completando a lista, o Rio Amaraji preocupa as autoridades nos municípios de Ribeirão, Amaraji e Gameleira, enquanto o Rio Tapacurá, em Vitória de Santo Antão, também ultrapassou a cota de alerta.

As autoridades reforçam a importância de que moradores de áreas ribeirinhas acompanhem os alertas e estejam preparados para evacuação, caso as chuvas persistam.