Mulher que queimou marido vivo é presa quase 20 anos após o crime

Crime ocorreu após a vítima anunciar o fim do relacionamento; autora foi localizada pela Polícia Civil

Crime aconteceu em 2006 no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução)

Uma mulher que assassinou o marido, ateando fogo nele, foi presa em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu em 2006, no interior da residência do casal, que ficava em Senador Camará, na mesma região da capital fluminense.

Segundo as investigações, a mulher jogou um líquido inflamável no corpo do marido e ateou fogo porque ele pretendia terminar o relacionamento amoroso.

Contra ela, foi cumprido mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio.

Com informações do Estado de Minas.