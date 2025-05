Homem arromba igreja no Recife e desiste de furto por não encontrar 'nada que lhe interesse'

No Recife

/Foto: GoogleMaps

Um homem foi preso em flagrante por ter invadido uma igreja no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, na madrugada desse sábado (26). Em depoimento à Polícia Civil, ele confessou o crime e disse que “iria furtar a igreja, mas viu que não tinha nada que lhe interessasse”.





Por volta das 1h29, a Polícia Militar foi acionada para verificar um possível arrombamento à Igreja Metodista Wesleyana. Segundo o inquérito policial, obtido pelo Diario de Pernambuco, o denunciante anônimo deu detalhes do suspeito, que foi encontrado na mesma rua da igreja.





Conforme seu depoimento, o suspeito José Maurício Teixeira, de 29 anos, foi abordado pelos oficiais que encontraram um cadeado, três facas e dois pedaços de ferro em sua bolsa. Ele confirmou que “pegou um cadeado com aldrava da igreja para vender e comprar drogas”, diz o inquérito.





O juiz plantonista Waldemiro de Araújo Lima Neto decidiu pela liberdade provisória sem fiança em favor de José Maurício e determinou medidas cautelares, como comparecimento periódico em juízo, proibição de deixar a comarca e recolhimento domiciliar noturno.