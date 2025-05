Homem capota carro e furta veículo de motorista que parou para prestar socorro

O caso aconteceu na BR-153, em São José do Rio Preto, no domingo (27)

/Foto: Divulgação/PRF

Um motorista de 48 anos teve o carro furtado após parar para prestar socorro às vítimas de um capotamento na BR-153, em São José do Rio Preto, São Paulo, na noite de domingo (27). O homem que dirigia o carro capotado estava desacordado e, ao despertar, fugiu com o veículo da vítima, que parou para ajudá-lo.

De acordo com boletim de ocorrência, a vítima do furto viu um carro capotado na via e parou para ajudar. No veículo acidentado, além do motorista, estavam dois passageiros.

Após despertar, o homem que dirigia o carro capotado passou a tentar entrar em algum dos carros que estavam por perto e, ao encontrar o veículo da vítima que parou para ajudá-lo desocupado, entrou nele e fugiu.

Segundo a polícia, os passageiros do carro capotado disseram que conheceram o motorista dias antes e não souberam dar detalhes sobre o homem. O veículo do homem foi apreendido.

