Assaltante que esfaqueou passageiro de ônibus no Recife é preso

A captura foi confirmada nesta quinta (22), dois dias depois do crime em um ônibus da linha CDU/Boa Viagem/Caxangá, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

Câmeras de segurança registraram o crime (Reprodução de vídeo)

O assaltante que esfaqueou um passageiro de ônibus, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, foi preso pela Polícia Civil.



A captura foi confirmada nesta quinta (22), dois dias depois do crime, que foi filmado.



Câmeras de segurança do coletivo mostram o momento em que o passageiro leva os golpes na cabeça.



A vítima estava no veículo da linha CDU/Boa Viagem/Caxangá, na noite de terça, quando reagiu à ação dos bandidos.



O homem, não identificado oficialmente, ainda toma a faca de um dos assaltantes, para tentar se defender.



O outro envolvido na ação criminosa está foragido.

Como foi

O ônibus passava pela Avenida Domingos Ferreira, por volta das 20h de terça. Dez pessoas estavam no veículo.



Os bandidos entraram pela porta traseira, no momento em que uma passageira descia.



O vídeo mostra um homem sentado na cadeira próxima à saída. Com as mãos, ele pediu calma, mas foi encurralado pelos assaltantes, que puxaram sua mochila.

Em seguida, começou uma luta entre o passageiro e os ladrões. As outras pessoas desceram correndo pela porta do meio do ônibus.