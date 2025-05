Homem que esfaqueou enfermeiro em ônibus foi solto 5 dias antes do assalto

Câmeras de segurança registraram o crime (Reprodução de vídeo)

Preso após ser flagrado em vídeo esfaqueando um enfermeiro em um ônibus, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, o suspeito tem histórico de passagens pela polícia pernambucana, por roubos e furtos.

A Polícia Civil informou, nesta quinta (22), que ele tinha sido colocado em liberdade condicional há apenas cinco dias.

O assaltante preso foi identificado com Estêvão Gabriel Valentim Porto, de 26 anos.



Em entrevista coletiva concedida na sede da corporação, no Recife, a polícia disse que o homem foi detido menos de 24 horas após o assalto, que aconteceu na noite de terça (20).



A captura aconteceu no mesmo lugar em que ele embarcou com o comparsa e a vítima, na parada do Clinical Center Karla Patrícia, na Avenida Domingos Ferreira, no bairro do Pina, na Zona Sul da capital pernambucana.



Conforme o delegado titular da 3ª Delegacia Especializada em Segurança de Comunidades, Alfredo Jorge, o suspeito é de Goiana, na Zona da Mata Norte do estado, e estava residindo no Recife, atuando como flanelinha.



Ele tinha três passagens no sistema prisional pelo crime de roubo e furto (2017, 2019 e 2022) e estava há cinco dias em liberdade condicional.



O homem foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de latrocínio, já que houve uma tentativa de assassinato para roubar objetos.



Segundo informações repassadas por populares aos agentes da polícia civil, o envolvido não era da Zona Sul.

Ele deixou o Centro do Recife e foi para Boa Viagem, onde ficou rondando para praticar assaltos. Em depoimento, ele disse que desferiu os golpes uma vez que a vítima tentou tirar a faca dele.



A prisão



Na coletiva, o delegado Alfredo Jorge informou que estava de plantão quando a denúncia foi feita.



Ele disse que as equipes fizeram buscas logo após o registro do assalto e do esfaqueamento.



Após acesso aos vídeos de monitoramento do coletivo e coleta de informações de populares da região, a polícia descobriu que o suspeito tinha começado a perambular recentemente nas proximidades do Clinical Center.



Um cerco foi montado próximo ao local. Às 16h da quarta (21), o homem flagrado no vídeo foi encontrado usando as mesmas roupas que usava no dia do crime, ainda com marcas de sangue.



A polícia disse que o comparsa do suspeito está foragido.



O crime



O enfermeiro entrou no ônibus pela porta dianteira, enquanto os suspeitos aproveitaram o desembarque de uma passageira e subiram pela traseira.

A vítima sentou no fundo do ônibus, mesmo lugar onde a dupla estava. Minutos após o deslocamento do coletivo, o assalto foi anunciado.

O enfermeiro se recusou a repassar seus pertences.



Devido a isso, entrou em uma luta corporal com um dos assaltantes e foi esfaqueado na cabeça e nas mãos.



A vítima foi levada em estado grave ao Hospital da Restauração (HR), onde permaneceu internada e segue estável.

O vídeo



O ônibus passava pela Avenida Domingos Ferreira, por volta das 20h de terça-feira. Dez pessoas estavam no veículo.

Os bandidos entraram pela porta traseira, no momento em que uma passageira descia.

O vídeo mostra um homem sentado na cadeira próxima à saída. Com as mãos, ele pediu calma, mas foi encurralado pelos assaltantes, que puxaram sua mochila.

Em seguida, começou uma luta entre o passageiro e os ladrões.

As outras pessoas desceram correndo pela porta do meio do ônibus.