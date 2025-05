Chuva afeta fornecimento de água em 21 municípios do estado; confira

As falhas no fornecimento de energia impedem o funcionamento das estações de bombeamento de água, que ficaram com o abastecimento prejudicado

As fortes chuvas que voltaram a atingir a Região Metropolitana do Recife (RMR), Agreste e as Matas Norte e Sul provocaram a suspensão total ou parcial do abastecimento de água em pelo menos 21 municípios de Pernambuco.

Segundo a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), 29 sistemas de distribuição foram afetados nesta quarta-feira (21), seja pelo acionamento do Protocolo de Segurança, pela baixa qualidade da água dos mananciais ou pela falta de energia elétrica.

A medida mais imediata foi a ativação do Protocolo de Segurança de Abastecimento em áreas de morro da RMR, que agora é acionado quando o volume de chuvas ultrapassa 75 mm em curto intervalo (limite revisto recentemente pela companhia por questões de segurança).

Com isso, sete sistemas foram paralisados, afetando localidades como Jardim Jordão e Campo de Flamengo, em Jaboatão dos Guararapes; Jordão e Ibura, no Recife; e Ponta de Pedras, em Goiana.

Esse protocolo, implantado há três anos, foi desenvolvido com apoio técnico da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e validado pelas defesas civis estadual e municipais.

A suspensão preventiva visa evitar riscos em áreas de morro durante temporais, como deslizamentos e rompimento de tubulações.

Outros 16 sistemas tiveram as operações interrompidas devido à deterioração na qualidade da água dos mananciais, afetando localidades como Muribequinha (Jaboatão), Porto de Galinhas (Ipojuca), além dos municípios de Vitória de Santo Antão, Moreno, Itaquitinga, Timbaúba, Primavera, Aliança, Vicência, Macaparana, Machados, Escada, Sairé e Bezerros. Nestes dois últimos, a Compesa informou ainda a redução da vazão de abastecimento, o que significa menor volume de água disponível para a população.

A falta de energia elétrica também contribuiu para a crise hídrica pontual. Ao todo, seis municípios enfrentaram paralisações nos sistemas por esse motivo: São Lourenço da Mata, Machados, Pesqueira, Sairé, Cupira e Lagoa dos Gatos.

As falhas no fornecimento de energia impedem o funcionamento das estações de bombeamento de água.

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), os maiores volumes de chuva registrados nas últimas 24 horas foram em Triunfo (187,3 mm), Cabo de Santo Agostinho (183 mm), Barreiros (158,6 mm), Escada (152,2 mm) e Ipojuca (142 mm). Os dados foram atualizados até as 16h13 desta quarta-feira.