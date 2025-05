Jaboatão registra 18 deslizamentos nas útimas 24 horas, sem vítimas

Em uma semana, a Defesa Civil do município interditou 64 imóveis

Deslizamento (Nivaldo Fran/DP)

As chuvas, iniciadas na última terça-feira (20) na Região Metropolitana, levaram ao deslizamento de 18 barreiras no município de Jaboatão dos Guararapes, sem vítimas.

Segundo informações da prefeitura foram registradas 101 ocorrências. Os deslizamentos atingiram três casas: duas no Jardim Jordão e uma em Sucupira.

De acordo com a Defesa Civil do município, nas últimas 24 horas, choveu 92 milímetros. Além disso, desde o dia 14 deste mês, 64 imóveis foram interditados em áreas de risco em Jaboatão.

Os demais deslizamentos de barreira foram registrados nos bairros de Socorro (4), Muribeca (1), Vila Rica (2) e Zumbi do Pacheco (3), Jardim Jordão (2), Comportas (2) e Jaboatão Centro (1).

Todos não tiveram vítimas. Quatro pessoas foram encaminhadas para o abrigo, em Cajueiro Seco, disponibilizado pela prefeitura.

Elas recebem alimentação, banho, dormitório e atividades recreativas para as crianças.