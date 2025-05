Rede Estadual, UFRPE, UPE e Unicap suspendem aulas por causa da chuva

Atividades foram suspensas nessas instituições por causa dos efeitos da chuva, nesta quarta (21), no Grande Recife

Chuva forte alagou a Imbiribeira, no Recife (Redes Sociais )

A Rede Estadual de Ensino de Pernambuco e universidades localizadas no Recife suspenderam as atividades na manhã desta quarta (21) por causa das chuvas.



Entre as instituições estão, a Universidade de Pernambuco (UPE), a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e a Unicap.



Nas rede sociais, a Secretaria Estadual de Educação disse que "as aulas da rede estadual de ensino estão suspensas nas escolas da Região Metropolitana do Recife e da Mata Sul, nesta quarta-feira".

Nas demais regiões, a pasta orienta que os estudantes e profissionais que atuam nas escolas da rede estadual fiquem atentos aos comunicados emitidos pelas unidades de ensino. Os gestores estão sendo orientados a suspender as atividades, caso haja necessidade

A UPE disse que adotou a medida por causa das chuvas intensas e dificuldades de locomoção na Região Metropolitana do Recife (RMR).



Informou, ainda, que Um novo comunicado será publicado às 11h. 'Os serviços essenciais da instituição, como os atendimentos de saúde, estão mantidos", acrescentou.

a Universidade Católica de Pernambuco recomendou que as aulas presenciais sejam substituídas por estudos dirigidos, atividades de pesquisa, aulas síncronas e outras metodologias ativas, a fim de garantir o vínculo acadêmico, o cumprimento dos conteúdos programáticos e dos dias letivos.

A UFRPE também sinalizou a suspensão de suas atividades nesta manhã.



TRE

o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) informa que o expediente funcionará remotamente (teletrabalho) nesta quarta-feira, em todas as unidades da Justiça Eleitoral dos municípios da Região Metropolitana do Recife. Com isso, os atendimentos ao público estarão suspensos.