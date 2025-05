Polícia prende suspeito de assaltar mais de 50 farmácias na RMR

/Divulgação/PCPE

Um homem, de 28 anos, foi preso, na segunda-feira (5), acusado de mais de 50 roubos a farmácias na Região Metropolitana do Recife (RMR). A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão preventiva e realizou a prisão na residência dele no Alto Santa Izabel, na Zona Norte do Recife.





De acordo com Diogo Bem, delegado de Casa Amarela que esteve à frente da investigação, o acusado já havia sido preso por tráfico de drogas e por porte de arma. Na lista de crimes, mais de 50 assaltos a farmácias, sendo em torno de 30 só na Zona Norte.





“Ele sempre usava máscara, camisa de mototaxista e uma moto clonada, o que dificultou a sua identificação”, explicou. Durante a entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (6) na sede operacional da Polícia Civil de Pernambuco, o delegado lembrou de um assalto que repercutiu bastante meses atrás.





“Ele foi responsável pelo assalto a uma farmácia, no bairro de Casa Forte, em que um policial militar estava como cliente. Houve luta corporal e, com ajuda de um comparsa, conseguiu levar a arma do PM”, descreveu Diogo Bem, relembrando que o seu ajudante no crime chegou a ser preso ainda no mesmo dia.