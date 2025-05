Forrozão do Galo abre o São João no Recife nos dias 30 e 31

A 15ª edição do Forrozão do Galo será realizada na Praça Sérgio Loreto, no Centro do Recife. O evento é promovido pelo Galo da Madrugada e será gratuito

Coletiva de Imprensa Forrozão do Galo (Divulgação)

Abrindo oficialmente as festas de São João no estado de Pernambuco, a programação do 15º Forrozão do Galo inclui apresentações no palco principal e em trios elétricos, além de cortejo junino e cidade cenográfica.

As apresentações no palco têm início às 20h. Na sexta-feira (30), sobem ao palco Gustavo Travassos, Nena Queiroga, Geraldinho Lins e Loirão. No sábado (31), será a vez de Kelly Oliveira e das bandas Carta de Baralho e Capim com Mel.

Nos trios elétricos, que devem passar pela Avenida Dantas Barreto até a Praça Sérgio Loreto, se apresentam as bandas Inove e Asas da América e a cantora Fabiana Pimentinha. O trajeto será acompanhado por um cortejo junino com elementos da cultura popular nordestina.

A cidade cenográfica montada ao redor da praça contará com edificações que remetem às cidades do interior, incluindo estação de trem, igrejas, cadeia, hospital, casa de barro, cabaré, casa da cigana e fogueira. Em algumas dessas construções terão espaços internos com exposições de xilogravuras e peças de barro.

A festa contará com o cortejo de bacamarteiros de Caruaru, bonecos gigantes, charrete com casal de noivos, carro alegórico, desfile do Bloco das Ilusões e quatro quadrilhas juninas — duas infantis (Brincant’s e Matutinho) e duas adultas (Tradição e Zé Matuto).

Francisco Câmara, Diretor Cultural do Forrozão do Galo, destaca que em 2025, o evento terá a tradicional “Capelinha de Melão”, “Esse ano nós colocamos um outro elemento que é a capelinha de melão. A Capelinha não é o diminutivo de capela, nem de igreja. É um arco de flores, que é colocado nos pés de São João.”, destaca.

As noites ainda terão o Polo Raízes, que traz para o público o forró pé-de-serra, com apresentações de artistas locais.

Ao todo 20 barracas gastronômicas de comerciantes das comunidades vizinhas farão parte do evento, toda a geração de lucro gerada voltará para as famílias desses trabalhadores. O Forrozão do Galo também contará com coleta de resíduos.

O Forrozão do Galo foi criado em 2008, e desde então vem abrindo as portas das festas juninas no estado de Pernambuco com cultura e tradição. O evento é uma realização do Galo da Madrugada e conta com apoio da Amstel, Esportes da Sorte, Pitú, Prefeitura do Recife e Governo de Pernambuco.

SERVIÇO:

15° Forrozão Galo

Data: dias 30 e 31 de maio (sexta-feira e sábado)

Local: Praça Sérgio Loreto (Bairro de São José, centro do Recife)

Horário: 19h às 2h.

Atrações musicais:

Dia 30: Gustavo Travassos, Nena Queiroga, Jefferson Santa Rosa, Geraldinho Lins, Loirão (palco) Fabiana Pimentinha e Asas da América (trios elétricos)

Dia 31: Carta de Baralho, Kelly Oliveira e Capim com Mel (palco) Banda Inove e

Asas da

América (trios elétricos)

Outros atrativos: cidade cenográfica, cortejo junino, Polo Raízes e barracas com comidas típicas e bebidas à venda.