São João de Surubim anuncia espaço especial para os festejos de 2025

O São João de Surubim está caprichando em todos os detalhes para que a sua primeira edição seja inesquecível. Ganhando o Parque J. Galdino durante seis dias de festa, o evento, marcado para acontecer entre os dias 20 e 28 de junho, com exceção dos dias 24 a 26, contará com um camarote super especial para quem deseja curtir a festa com mais conforto, regalias e segurança.Funcionando em todos os dias de festa, o 'Lounge Old Parr' oferecerá para o público parte do frontstage, para aqueles que desejam ver suas atrações preferidas de perto, além de vista privilegiada e acessos exclusivos. Com mais segurança e conforto para curtir o arrasta-pé, o local também contará com banheiros exclusivos, bares temáticos, praça de alimentação e diversas ativações de marcas, garantindo ainda mais a alegria dos presentes.Os ingressos para o camarote custam a partir de R$ 110 (meia entrada), variando de acordo com o dia escolhido, e estão à venda no site TicketSimples ou nas lojas físicas Ticket Folia, em Recife, e Loja Annes e Serginho Multimarcas, em Surubim.20 de junho: Henrique e Juliano, Luan Santana, Ávine Vinny, Juciê e Olavo Sanfoneiro21 de junho: Wesley Safadão, Léo Foguete, Grelo e Fabinho Moral22 de junho: Maiara e Maraisa, Alok, Priscila Senna e Mastigados do Forró23 de junho: Ana Castela, Gustavo Mioto, Nadson o Ferinha e Marcílio Arruda27 de junho: Zé Vaqueiro, Natanzinho Lima, Calcinha Preta, Eric Land e Geiza Santos28 de junho: Pablo, Raphaela Santos, Mari Fernandez, Waldonys e Pegadas de Pantera