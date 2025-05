Operação Carcará III destrói 69 plantios de maconha em sete municípios

Erradicação do Plantio de Maconha(Divulgação/PF)

A Polícia Federal realizou através da Delegacia em Salgueiro/PE, a "Operação Carcará-Fase III" que erradicou cerca de 434 mil pés de maconha e na destruição de 2.200 quilos de maconha pronta para o consumo. O objetivo é extinguir a produção e oferta de maconha no sertão Pernambucano.

A ação foi realizada entre os dias 1º de abril e 14 de maio de 2025. De acordo com a PF, foram localizados 69 plantios de maconha em seis municípios de Pernambuco e um na Paraíba, são eles: Salgueiro/PE, Cabrobó/PE, Orocó/PE, Belém do São Francisco/PE, Ibimirim/PE e Serra Talhada/PE e Manaíra/PB.

Com a operação, 144 toneladas da produção de maconha foram desarticuladas. A Polícia Federal afirmou que a operação contribui para o desabastecimento dos pontos de venda de droga no estado e em outros estados da região Nordeste.

A Operação Carcará-Fase III, contou com a participação da Secretaria de Defesa Social através de policiais civis, militares, bombeiros e penais e com duas aeronaves sendo uma do Grupo Tático Aéreo/SDS e a outra da Coordenação de Aviação Operacional/PF. Os policiais ainda trabalharam com incursões terrestres e fluviais, com o emprego de botes infláveis.

RESULTADOS DE ANOS ANTERIORES

2022:

1 milhão 604 mil pés de maconha foram erradicados

320 toneladas de maconha deixaram de ser produzidas

5 toneladas de maconha pronta para o consumo foram apreendidas

320 plantios destruídos

2023:

618 mil pés de maconha foram erradicados

124 toneladas de maconha deixaram de ser produzidas

168 plantios destruídos

2024:

1 milhão e 372 mil pés de maconha foram erradicados

475 toneladas de maconha deixaram de ser produzidas

260 plantios destruídos