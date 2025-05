"Significa esperança", diz morador de Olinda sobre dragagem do Beberibe

O Governo de Pernambuco, juntamente com a Prefeitura de Olinda, deu início a uma operação de limpeza e desobstrução do Rio Beberibe, em Olinda. As ações de retirada de resíduos das águas são realizadas desde às 7h desta segunda (19)

Lixo no Rio Beberibe(Nivaldo Francisco / DP)

O curso do Rio Beberibe que corta a cidade de Olinda, no Grande Recife, está recebendo desde a manhã desta segunda (19) ações de limpeza em três pontos. A operação de desobstrução é fruto de uma parceria entre o Governo de Pernambuco por meio da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) e da Prefeitura de Olinda.

Visando a preparação para o inverno que bate na porta, com início em um mês, o objetivo é garantir o fluxo regular das águas e prevenir alagamentos durante o período chuvoso, que preocupa muitos moradores que temem pelos alagamentos, como os da última quinta-feira (15), causados pelas fortes chuvas que atingiram toda a Região Metropolitana do Recife.

O Diario esteve em um dos três pontos de limpeza do Rio Beberibe, próximo ao cruzamento da Avenida Presidente Kennedy com a Avenida Perimetral, no bairro de Peixinhos, em Olinda. A limpeza faz parte do projeto de dragagem do Beberibe, pela primeira vez em 12 anos, de acordo com o diretor-presidente da Companhia Estadual de Habitação e Obras, Paulo Lira.

“Isso aqui é um trabalho inicial de limpeza que a gente tá fazendo no Rio Beberibe. É um trabalho prévio a uma grande dragagem que a gente vai fazer no Rio. Em junho vamos licitar através do Governo do Estado uma dragagem de 5 km do Rio Beberibe, da foz para dentro”, disse.

As ações de limpeza devem seguir até o fim desta semana. O processo de dragagem do Rio Beberibe será licitado em junho, financiado com recursos do Estado, num montante previsto de R$ 130 milhões, como uma das contrapartidas do programa Periferia Viva, do governo federal, que prevê investimento de mais de R$ 353 milhões em obras para Pernambuco.

“Fazia 12 anos que não havia uma dragagem completa e a gente vai fazer essa dragagem e sem dúvida vai ter um impacto muito positivo aqui para o fluxo das águas aqui do Rio Beberibe. Então a gente inicia com a limpeza em alguns pontos para retirar entulho, retirar lama, retirar sujeira para já ter o melhor fluxo das águas antes do início da dragagem, que vai se iniciar entre agosto e setembro”, complementou Lira

A dragagem consiste na remoção de sedimentos acumulados no leito do rio, sendo lixo e vegetação, para o controle de enchentes, melhoria da qualidade da água e preservação ambiental.

Esperança

Para quem convive com o medo e a insegurança consequente das chuvas, a limpeza significa esperança na melhora desse quadro. Luciano Soares, de 38 anos, morador do bairro de São Benedito, há mais de três décadas, falou, em entrevista ao Diario, sobre a situação.

“A gente, na realidade, não consegue dormir. Só precisa começar a chover para a gente ter aquele aperreio, aquela noite de mau sono. Quando tá chovendo, independente de cheia, a gente sai pra rua para ajudar os outros, para tirar o pessoal de dentro de casa", contou.

"Em 2022, a gente ficou com a água no pescoço, ajudando os bombeiros a tirar o pessoal. Infelizmente a dica é não sair de casa, não pôr os pés na lama, mas não tem como. A gente dentro de casa tem água, a gente fora tem água”, explicou.

Para o morador, ver a ação de limpeza do Beberibe é a esperança do fim da angústia em períodos chuvosos.

“Significa esperança, porque as chuvas começaram desde o começo do mês. Não é inverno ainda, mas a gente já pegou quatro cheias seguidas onde eu moro, no bairro de São Benedito. E vendo isso aqui agora aparece um pontinho de esperança”, desabafou.