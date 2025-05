PE sofre 4 abalos sísmicos em menos de 15 dias

A última ocorrência registrada foi na cidade de Caruaru. Esse também é o segundo registro de tremores no município

Magnitude preliminar indicada pela bola vermelha no mapa. (Divulgação/LabSis)

Pernambuco registrou, em menos de 15 dias, cerca de quatro abalos sísmicos, sendo o último ocorrido na sexta-feira (16), no município de Caruaru.

Segundo André Tavares, engenheiro eletricista do Laboratório Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, esses fenômenos ocorrem pela presença de falhas geológicas que estão sendo ativadas ou movimentadas na região, o que pode ter ocasionado os tremores de terra.

Mesmo que o último tremor registrado em Caruaru tenha mostrado uma gravidade relativamente baixa de 1.9mR, o especialista aponta um possível risco para novos abalos sísmicos e com proporções maiores. “Sabe-se que regiões próximas a falhas são mais suscetíveis a terem a ocorrência de tremores. Então pode sim ocorrer um de magnitude maior ou nunca mais ocorrer tremor, não se pode afirmar nada com certeza.” explicou.

“Os tremores de terra, ao contrário de chuvas e alguns outros fenômenos, não podem ser previstos, nem quando, nem onde e nem sua magnitude.” acrescenta André Tavares.

Esse é o segundo fenômeno sísmico que ocorre em Caruaru em intervalo de 14 dias. O primeiro foi registrado em 6 de maio, com magnitude de 2.0mR.

Outros dois abalos que aconteceram em Pernambuco foram nas cidades de Paudalho no dia 6 de maio, com magnitude 2.1mR, e em São Joaquim do Monte PE, em 8 de maio, e 2.1mR de intensidade.

Abalos Sísmicos são fenômenos naturais da propagação de ondas mecânicas originadas no interior da Terra em regiões de fraturas ou falhas ou na borda das placas tectônicas.

O Engenheiro ainda destaca que, no Brasil, os abalos são decorrentes de reativação ou movimentação de falhas já existentes. “Nessas falhas há muita pressão ou energia acumulada, quando essas falhas não conseguem reter mais essa energia, há um deslocamento e/ou crescimento da falha e consequente liberação de energia sob forma de ondas mecânicas que ao chegarem na superfície, geram os tremores de terra.”