Policial militar morre em colisão entre moto e carro na Avenida Caxangá

Sinistro de trânsito aconteceu na manhã desta segunda-feira (19), por volta das 6h30. O policial militar, de 29 anos, identificado como Gabriel Rodrigo, morreu no local, após receber socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)

Corpos das vítimas foram levados ao Instituto de Medicina Legal, em Santo Amaro, na Região Central do Recife.(Foto: Rafael Vieira/DP)

Um policial militar, de 29 anos, identificado como Gabriel Rodrigo, morreu em uma colisão de trânsito entre a moto que pilotava e um carro, na manhã desta segunda (19), na Avenida Caxangá, Zona Oeste do Recife. A batida aconteceu por volta de 6h30 da manhã, nas imediações do Caxangá Golf & Country Club, no bairro da Iputinga.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), informou que realizou os primeiros socorros da vítima, e que o atendimento posterior foi do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

De acordo com o SAMU, a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a falecer no local.

Informações extraoficiais dão conta de que Gabriel estaria transitando na faixa exclusiva de BRTs, o que não é permitido para motocicletas e veículos particulares.