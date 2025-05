Mulher morre engasgada com pedaço de carne

De acordo com informações preliminares, a vítima de 76 anos, teria se engasgado com um pedaço de carne

Uma mulher morreu engasgada com pedaço de carne no município de Alagoinha, agreste pernambucano, no último sábado (17). O caso foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco através da 15ª Delegacia Seccional de Belo Jardim.

A vítima, uma mulher identificada como Benildes Alves Galindo, de 76 anos, tinha dado entrada na unidade hospitalar vítima de engasgamento.

Benildes não resistiu e veio a óbito.

O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) e um inquérito policial foi instaurado.