Recife e Olinda interditam 239 imóveis por risco de deslizamento

Divulgação/Recife e Olinda interditam estabelecimentos em área de risco por conta de possíveis chuvas

As prefeituras das cidades irmãs Recife e Olinda intensificaram as ações preventivas diante da previsão de novas chuvas nos próximos dias na Região Metropolitana. Até este domingo (18), 179 imóveis em áreas de risco foram interditados no Recife, enquanto Olinda já desocupou cerca de 60 residências como parte de uma força-tarefa integrada que visa proteger a população em pontos vulneráveis.

No Recife, a operação segue em oito comunidades, incluindo Jardim Monte Verde, que em 2022 foi palco de uma das maiores tragédias climáticas da capital, com dezenas de mortes causadas por deslizamentos. Neste domingo, as equipes municipais visitaram 971 imóveis, abrangendo 3.844 pessoas. Além das interdições, nove casas já foram demolidas por risco estrutural e 26 famílias solicitaram apoio para mudanças temporárias.

As ações fazem parte do protocolo do Centro de Operações do Recife (COP) e incluem alertas porta a porta, suporte com transporte, avaliação para concessão de auxílio-moradia e acolhimento em abrigos municipais. Quatro locais estão ativos: Centro Social Bidu Krause, Escola Municipal Florestan Fernandes, Abrigo do Arruda e Abrigo Irmã Dulce. A lista completa pode ser acessada em acaoinverno.recife.pe.gov.br.

O bairro Jardim Monte Verde também recebe obras estruturais. A Prefeitura está realizando uma contenção de encosta na Rua Mandioré, orçada em R$ 2,3 milhões, com previsão de beneficiar mais de 200 moradores. Desde 2021, sete intervenções já foram concluídas no bairro, somando R$ 12,5 milhões. Outras duas seguem em andamento.

As ações da Operação Inverno do Recife também incluem limpeza de canais. Neste fim de semana, foi iniciada a limpeza do Canal do Cavouco, na Iputinga. A previsão é de que o trabalho siga até junho. Até o momento, mais de 64 mil toneladas de resíduos já foram removidas de canais da cidade.

O prefeito João Campos afirmou que as equipes seguem de prontidão diante da previsão de novas chuvas e orientou que a população acompanhe os canais oficiais da Prefeitura. A Defesa Civil do Recife pode ser acionada pelo 0800-081-3400, 3036-4873 ou pelo aplicativo Conecta Recife. O atendimento é gratuito e funciona 24 horas.

Em Olinda, a Defesa Civil realiza vistorias, aplicação de lonas e ativa protocolos de evacuação. A operação conta com cerca de 300 profissionais e o apoio do Exército Brasileiro, com 30 soldados atuando em áreas de risco. A cidade segue com equipes de prontidão 24 horas por dia, reforçando também os serviços de drenagem e limpeza urbana.