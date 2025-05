Prefeito Diego Cabral cancela shows do último dia de festa em Camaragibe devido alerta de chuva

Festa celebraria os 43 anos de emancipação política de Camaragibe/Foto: Reprodução

As festividades planejadas para esse domingo (18), encerrando as celebrações pelos 43 anos de emancipação política de Camaragibe, foram canceladas. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Defesa Civil, levou em consideração o alerta da Apac e do Inmet sobre a previsão de fortes chuvas que devem assolar a Região Metropolitana do Recife (RMR) nas próximas horas.

“Nós prezamos pela segurança de todos os cidadãos, adultos e crianças. Programamos uma linda festa para as crianças, mas essa celebração vai acontecer em outro momento. Agora, o foco é ficarmos de prontidão para dar respostas rápidas a possíveis ocorrências”, informou o prefeito Diego Cabral.

Os alimentos que foram preparados para o camarim dos artistas que se apresentariam no palco da Praça de Eventos serão doados a instituições sociais do município.

O comitê de monitoramento das chuvas está reunido para definir as medidas necessárias ao enfrentamento desse momento. As equipes da Defesa Civil estão recebendo informações e chamados de urgência pelos números (81) 2129-9564, 99945-3015 (WhatsApp) e 153 (Central da Guarda Civil Municipal). A pasta reforça que a população também tem um papel fiscalizador em áreas vulneráveis, observando a alteração nas encostas e a intensidade das chuvas.