Jaboatão disponibiliza ônibus para moradores em áreas de risco

Prefeitura do Jaboatão vai disponibilizar ônibus para moradores em situações de risco devido à possibilidade de chuvas/(Imagem: Edílson Júnior)

Mesmo com o tempo firme neste domingo (18), a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes mantém o trabalho preventivo diante da possibilidade de novas chuvas. Trinta ônibus foram colocados à disposição da população para uso emergencial em caso de necessidade de evacuação de áreas de risco.

O prefeito Mano Medeiros coordenou uma reunião com secretários municipais para reforçar as ações de orientação. “Queremos informar sem causar pânico. Os ônibus estão à disposição da população em caso de alguma ocorrência. Estamos aqui para servir e vamos continuar com a equipe na rua, atentos a tudo”, afirmou.

De acordo com o secretário executivo da Defesa Civil, Elton Moura, apesar da melhora na previsão do tempo, a cidade segue em “Estado de Atenção”. Entre a madrugada do último sábado (17) e deste domingo (18), foram registradas 51 ocorrências, todas sem vítimas.

Os moradores do município podem receber alertas da Defesa Civil por WhatsApp, enviando mensagem para (61) 2034-4611. Já a Defesa Civil que atua 24h pode ser acionada através dos números 0800 281 2099 e (81) 99195-6655.