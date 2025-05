Apac divulga previsão das chuvas para esta semana; confira

Recife registrou 70 pontos de alagamento/Foto: Marina Torres/DP Foto

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) prevê a continuidade das chuvas nesta semana, especialmente na faixa litorânea e na Zona da Mata. Segundo o boletim, a segunda-feira (19) será o dia mais crítico.

A Mata Norte, Mata Sul, Região Metropolitana do Recife e parte do Agreste podem acumular entre 50 e 100 mm de chuva, categoria classificada como moderada a forte. No mesmo dia, os Sertões do Pajeú, Central e do São Francisco devem registrar apenas precipitações fracas e isoladas.

Na terça-feira (20), a chuva permanece persistente no litoral e nas Matas, ainda com volumes moderados, enquanto o Agreste experimenta leve redução de intensidade. O Sertão continua sob pancadas fracas a moderadas, sem potencial para grandes transtornos.

Na quarta-feira (21), há tendência de enfraquecimento geral: as áreas litorâneas descem para o intervalo de 30 a 50 mm (chuva moderada) e o Agreste passa a registrar, em boa parte, precipitações apenas fracas a moderadas; o Sertão mantém seu padrão discreto.

A quinta-feira (22) pode trazer um novo pulso de umidade que reforça a instabilidade sobre a Mata Sul, recolocando a região na faixa moderada a forte, enquanto a Mata Norte, a Região Metropolitana e o Agreste devem permanecer com chuva moderada.

Já na sexta-feira (23) o cenário tende a se estabilizar em todo o estado, com acumulados predominantemente fracos a moderados.

Diante desse panorama, a Apac recomenda atenção redobrada na Região Metropolitana, na Mata Norte e na Mata Sul, onde solos encharcados aumentam o risco de deslizamentos.

Acumulado de chuvas

Nas últimas 24 horas, Pernambuco registrou volumes expressivos de chuva, segundo o plantão da Apac. O balanço, fechado às 6h10 deste domingo (18), aponta que o município de Lagoa do Ouro, no Agreste, liderou o ranking estadual com 91,9 mm, o que que corresponde a cerca de um terço da média pluviométrica normal para todo o mês de maio na região. Logo em seguida aparece Correntes, também no Agreste, com 87,3 mm.

A lista dos cinco maiores acumulados se completa com Terezinha (70,2 mm) e Xexéu (68,4 mm), situadas respectivamente no Agreste e na Mata Sul, além de Rio Formoso, igualmente na Mata Sul, com 66,0 mm.

A Apac e a Defesa Civil recomendam que a população monitore avisos oficiais, evite trafegar em vias alagadas e fique atenta a sinais de movimentação de solo próximo a residências.