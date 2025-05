Em missa inaugural, papa Leão 14 destaca o amor e a caridade: "Amar como fez Jesus"

Missa foi celebrada na Praça de São Pedro, com presença de fiéis e líderes mundiais/ ALBERTO PIZZOLI/AFP

Na homilia que marcou o início oficial do ministério como líder da Igreja Católica, o papa Leão XIV destacou a importância da unidade entre os cristãos e do exercício da caridade como fundamento da missão pastoral. Durante a missa celebrada na manhã deste domingo (18/5), na Praça de São Pedro, no Vaticano, o pontífice afirmou que assume o novo cargo “sem qualquer mérito e com temor e tremor”, comprometido em “servir à fé e à alegria” do povo de Deus.

Referindo-se à morte de seu antecessor, o papa Francisco, Leão XIV reconheceu o sentimento de perda, mas reforçou a confiança na ação divina.

“O Senhor nunca abandona o seu povo, mas congrega-o quando se dispersa e guarda-o.” A reflexão do novo papa foi inspirada no Evangelho de João, no qual Jesus confia a Pedro o cuidado do rebanho. Segundo Leão XIV, essa missão só é possível “quando se conhece e se experimenta o amor de Deus, que nunca falha”.

Ele ressaltou que a autoridade na Igreja deve ser vivida como um ato de amor, e não como domínio: “Não se trata nunca de capturar os outros com a prepotência, mas de amar como fez Jesus”. O papa também fez menção aos desafios contemporâneos — como a violência, os preconceitos e a exclusão social — e disse que a Igreja deve ser “um pequeno fermento de unidade, de comunhão, de fraternidade”.

