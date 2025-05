Olinda emite alerta de chuvas e Exército Brasileiro reforça ações na cidade

O Exército enviou um grupo de 30 soldados do 7º Grupamento de Artilharia de Campanha – Regimento Olinda para atuar nas ações de prevenção/Foto: Divulgação

A Prefeitura de Olinda emitiu um alerta de chuvas intensas válido até o domingo (18). Diante disso, o município recebeu, do Exército Brasileiro, um grupo de 30 soldados do 7º Grupamento de Artilharia de Campanha – Regimento Olinda para reforçar as ações de prevenção e mitigação de desastres.

Os militares estão integrados às equipes da Defesa Civil e demais órgãos locais, oferecendo suporte logístico, operacional e humanitário, com foco em minimizar riscos e garantir a segurança dos moradores.

O último boletim meteorológico indica que o município poderá registrar chuvas intensas, com acumulados de até 100mm durante o domingo e uma estimativa de mais de 300mm de precipitação no período de 17 a 21 deste mês.



Nos últimos três dias, Olinda já acumulou 243,9 mm de chuva, o equivalente a 90% do esperado para todo o mês de maio, o que agrava os riscos em áreas vulneráveis. Diante dessa situação, as autoridades recomendam que moradores em áreas de risco evitem permanecer em casa e busquem abrigo em locais seguros, como casas de parentes ou amigos.

Medidas de apoio:



- Abrigo temporário disponível:

A Prefeitura disponibilizou um abrigo na Vila Olímpica de Rio Doce, localizada na Avenida Brasil, S/N. Este espaço está preparado para receber famílias em situação de risco.



- Apoio do Exército Brasileiro:

Contatos de emergência:

A Defesa Civil de Olinda permanece de prontidão 24 horas. Em caso de emergência, entre em contato pelos números:



Telefone: 0800 081 0060

WhatsApp: (81) 99266-5307