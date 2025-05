Olinda entra em estado de "atenção" por conta das chuvas

Com 228 milímetros registrados até às 17h, Olinda entra em estágio de atenção nesta sexta (16)

Rua alagada no Recife nesta quinta-feira (15)/Foto: Marina Torres/DP Foto

A Prefeitura de Olinda decretou estado de atenção por conta das fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana desde quarta-feira (14). Nesta sexta-feira (16), foi feita uma reunião com o secretariado para definir novas ações da gestão contra os impactos causados pelo temporal.

Todo o efetivo da Defesa Civil, limpeza urbana e drenagem seguirá trabalhando normalmente, durante 24h. O município entrou em estágio de atenção. De acordo com a Defesa Civil, houve um deslizamento de barreira, sem vítimas, nesta sexta. Além disso, foram registradas quatro quedas e cinco erradicações de árvores, além de cinco vistorias de edificações.

A prefeita Mirella anunciou, ainda, que todo o secretariado vai estar trabalhando, neste fim de semana. “Olinda segue em alerta. A cidade entrou em estado de atenção, com 228 milímetros de chuva sendo registrados até às 17h de hoje. Todas as equipes da Defesa Civil, da limpeza urbana e de drenagem seguirão trabalhando em regime permanente, durante 24h. Convoquei o secretariado, hoje, e eles também vão trabalhar dia e noite neste fim de semana”, comentou.

“Estamos com as equipes da Prefeitura realizando todas as ações de prevenção e proteção à população. Em caso de emergência, não deixe de ligar para a Defesa Civil”, afirmou Mirella.

As aulas da rede municipal permaneceram suspensas nesta sexta. Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelos números 0800.081.0060 e 9.9266.5307 (apenas WhatsApp).

A previsão da Agência Pernambucana de Água e Clima (Apac) aponta para continuidade das chuvas neste final de semana, especialmente na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul.