Confira onde mais choveu no Grande Recife nesta sexta (16)

Fortes chuvas atingem o Recife/Foto: Nivaldo Francisco/DP Foto

Desde a última quarta-feira (14), o Grande Recife vem enfrentando fortes chuvas, provocando preocupações com mortes, alagamentos, deslizamentos de terra e transtornos no trânsito. Nesta sexta-feira (16), a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou os dados atualizados sobre os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas, com destaque para a capital, Recife, que registrou o maior volume.

Segundo o boletim da Apac, divulgado às 19h29 desta sexta, os municípios com os maiores acumulados foram:

Recife – 104,7 mm



São Lourenço da Mata – 102,2 mm



Jaboatão dos Guararapes – 101,8 mm



Camaragibe – 82,8 mm



Paulista – 80,6 mm

Esses volumes significativos colocam a região em estado de atenção, principalmente pelas características urbanas das cidades afetadas, que sofrem com drenagem deficiente e áreas de risco habitadas.

As autoridades recomendam que os moradores acompanhem os alertas emitidos por canais oficiais e, em caso de emergência, acionem os serviços competentes. A previsão do tempo indica que o cenário de instabilidade pode persistir no final de semana, reforçando a necessidade de precaução.

Os municípios de Recife e Olinda decretaram estado de “atenção” nesta sexta, enquanto Jaboatão dos Guararapes está em situação de “alerta”. Até o momento foram contabilizadas duas mortes por choque elétrico no Recife, um desmoronamento de casa em Jaboatão e deslizamento de barreiras em três cidades.

A Apac segue monitorando as condições meteorológicas e novas atualizações devem ser divulgadas conforme o avanço da situação.