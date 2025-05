Governo divulga ações diante de fortes chuvas que atingem Pernambuco

Secretários reuniram-se no Palácio do Campo das Princesas

Reunião foi realizada nesta sexta (16), no terceiro dia de chuvas/Foto: Américo Nunes/Vice-governadoria

Diante das fortes chuvas registradas na Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata, o governo de Pernambuco reuniu, na noite desta sexta-feira (16), equipes de secretarias e órgãos operativos para alinhar medidas emergenciais e reforçar o monitoramento contínuo das áreas de risco.



A reunião foi coordenada pela vice-governadora Priscila Krause, no Palácio do Campo das Princesas. Segundo as previsões da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), a chuva deve continuar no final de semana.

O governo afirmou que já reforçou as equipes da Defesa Civil estadual, com lançamento de plantões extras, e envio de agentes a campo e o apoio técnico às prefeituras na avaliação de áreas de risco e estruturas comprometidas.



O encontro da noite desta sexta-feira reuniu representantes das pastas de Defesa Social (Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar), Desenvolvimento Urbano e Habitação, Mobilidade e Infraestrutura, Saúde, Recursos Hídricos (Compesa e APAC), Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca, além da Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas e da Casa Civil.



De acordo com APAC, os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas foram registrados no Recife (104,7 mm), em São Lourenço da Mata (102,2 mm), Jaboatão dos Guararapes (101,8 mm), Camaragibe (82,8 mm) e Paulista (80,6 mm).



Além das medidas emergenciais, o governo realiza obras do sistema de drenagem do Canal do Fragoso, em Olinda. Em 2023, apenas um contrato estava ativo para a conclusão do projeto; atualmente, são seis contratos em andamento, com previsão de entrega até junho de 2026.



A gestão estadual também retomou as obras das barragens de Panelas II e Gatos, enquanto Igarapeba, Barra de Guabiraba e Engenho Pereira, esta última no Rio Jaboatão, estão com processos de licitação. Juntas, as intervenções somam mais de R$ 500 milhões em investimentos e beneficiarão diretamente milhares de famílias em áreas historicamente afetadas pelas chuvas.



Em Jardim Monte Verde, em Jaboatão dos Guararapes, o governo faz obras de contenção de encostas e urbanização, em um investimento de R$ 51,8 milhões. As intervenções já alcançaram mais de 30% de execução. As obras devem impactar diretamente mais de 5 mil pessoas residentes na localidade. Ao todo, mais de 23 mil pessoas nos municípios de Jaboatão e do Recife devem sentir os resultados das intervenções.