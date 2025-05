Chuvas: Inmet emite alerta de "perigo potencial" para três regiões de Pernambuco

Moradores enfrentaram dificuldades para se locomover após as chuvas na RMR/Foto: Marina Torres/DP Foto

Após três dias de chuvas intensas no litoral, as precipitações avançam para o interior de Pernambuco, levando o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a emitir um alerta de 'perigo potencial' para 17 municípios das regiões Agreste, Sertão e Mata Sul.

De acordo com o Inmet, o volume de chuva deve variar entre 20 a 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros em um único dia. Embora o risco de alagamentos e pequenos deslizamentos seja considerado baixo, as autoridades mantêm o monitoramento das áreas notificadas.

Até a última quinta-feira (15), 30 cidades do litoral pernambucano estavam sob alerta de perigo emitido pelo Inmet, com ocorrências de alagamentos em áreas urbanas e rurais.

Confira os municípios notificados pelo Inmet:

Barra de Guabiraba

Bezerros

Bonito

Camocim de São Félix

Catende

Cortês

Cumaru

Gravatá

Jaqueira

Palmares

Passira

Riacho das Almas

Sairé

São Joaquim do Monte

São Vicente Férrer

Surubim

Xexéu

Além disso, a Apac renovou o estado de observação do acúmulo de chuva na Região Metropolitana do Recife, Mata Norte e Sul. O alerta amarelo indica que o estado deve receber um aglomerado de cerca de 20 a 30 milímetros (mm) de chuva por hora, ou até 50 mm durante todo o dia.

Nas últimas 24 horas, com o início do inverno, a costa de Pernambuco sofreu com as fortes chuvas que caíram sobre grande parte da região. Foram registrados, até o momento, seis deslizamentos de barreiras no Grande Recife.