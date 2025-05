Incêndio atinge loja no bairro de São José, área central do Recife

O fogo ameaça se espalhar para um prédio ao lado. Os bombeiros estão no local/Foto: Reprodução/Whatsapp

Um incêndio atingiu, na noite desta sexta-feira (16), uma loja de artigos eletrônicos e capas de celular localizada no bairro de São José, ao lado da Basílica da Penha, no centro do Recife. As chamas começaram por volta das 19h e rapidamente se alastraram, colocando em risco imóveis vizinhos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e está no local atuando no combate ao fogo. Ainda não há informações oficiais sobre feridos, e a área foi isolada para facilitar o trabalho das equipes de emergência e garantir a segurança da população.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas após o controle total das chamas. A recomendação das autoridades é que a população evite transitar pela área até que a situação seja totalmente controlada.

Um vídeo enviado ao Diario de Pernambuco mostra que as chamas atingiram o teto da edificação e que o fogo está alto e ameaça atingir um prédio ao lado.