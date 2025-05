Ônibus é incendiado no terminal de Dois Carneiros

/Reprodução/Redes sociais

Um ônibus foi alvo de incêndio no terminal de Dois Carneiros Baixo,em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, na noite de quarta-feira (7).

Informações preliminares dão conta de que o motorista teria sido ameaçado em ação criminosa.





Segundo informações de populares, dois indivíduos chegaram em uma motocicleta e atearam fogo no veículo que estava estacionado. As chamas se espalharam rapidamente, o que deixou a população assustada.





O Corpo de Bombeiros esteve no local e conseguiu controlar o incêndio. Houve perda total do veículo.

A Polícia Militar, através do 25º BPM, também foi acionado e isolou a área do terminal.





A motivação do ato ainda é desconhecida. O Sindicato dos Rodoviários do Grande Recife lamentou o incêndio e cobrou a atuação da Polícia Civil nas investigações.

A reportagem do Diario de Pernambuco solicitou mais informações à Polícia Civil e não obteve retorno.





O terminal ficou parado no início da manhã desta quinta-feira (8). Com medo de sofrer represálias, as locomotivas estão operando apenas na saída de Dois Carneiros, no cruzamento com a Avenida General Manoel Rabelo, próximo do Colégio Dom Pedro Alcântara.