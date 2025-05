Recife entra em estado de "atenção" por conta das chuvas

De acordo com a Apac, Recife foi a cidade onde mais choveu nas últimas horas

Chuvas devem continuar até sexta, diz Apac/Foto: Marina Torres/DP Foto

O Recife entrou em estado de atenção devido às fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana pelo terceiro dia consecutivo. A Prefeitura, por meio do Centro de Operações (COP), emitiu um alerta oficial nesta sexta-feira (16) por conta do acúmulo e da continuidade do temporal.

Segundo o comunicado, o volume intenso de chuvas aliado à maré cheia representa riscos de alagamentos e transtornos em diversas áreas do município. Por isso, as autoridades recomendam que a população, sempre que possível, evite deslocamentos durante este período crítico.

Como medida preventiva, as aulas da rede municipal de Educação foram suspensas, assim como os serviços públicos não essenciais. A ação visa garantir a segurança da população e evitar deslocamentos desnecessários em meio às condições climáticas adversas.

Confira as principais recomendações:

Evite sair de casa durante os períodos de chuva intensa, especialmente no horário de maré alta.



Caso haja necessidade de deixar a casa onde mora por conta das chuvas, a prefeitura dispõe do Centro Social Bidu Krause, localizado na Travessa Onze de Agosto, no bairro do Curado, na Zona Oeste

Em caso de risco ou emergência, acione o Samu (192), Emblurb (156) ou o Corpo de Bombeiros (193)

De acordo com a Agência Pernambucana de Água e Clima (Apac), até o meio-dia desta sexta-feira (16), o Recife foi o local onde mais choveu na Região Metropolitana. O bairro do Pina teve um acumulado de água de 36,8mm nas últimas 12 horas. O acúmulo de chuva também foi grande em bairros como Campina do Barreto (35,35mm), Torreão (33,29mm) e Santo Amaro (33,47mm).