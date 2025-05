TJPE suspende atendimento presencial nesta sexta-feira (16)

A partir do início da tarde, o funcionamento do TJPE será realizado exclusivamente de forma remota, por meio do regime de teletrabalho.

Devido às intensas chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife nesta sexta-feira (16), o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) anunciou a suspensão do atendimento presencial em todas as unidades das Comarcas do Recife e entorno. A partir do início da tarde, o funcionamento do Judiciário estadual será realizado exclusivamente de forma remota, por meio do regime de teletrabalho.



Com a medida, os prédios que abrigam serviços judiciais e administrativos permanecerão fechados durante o restante do dia. A decisão procura garantir a segurança de servidores, magistrados e da população, diante das dificuldades de deslocamento provocadas pelo volume de chuvas.

Apesar da suspensão presencial, todos os canais de atendimento virtual do TJPE seguem ativos. Estão mantidos os prazos processuais de ações que tramitam eletronicamente, bem como audiências e atendimentos previamente agendados para ocorrer de forma telepresencial, desde que viáveis. Já os prazos de processos físicos ficam automaticamente suspensos, conforme a legislação vigente.