Quatro bairros do Recife estão entre os locais onde mais choveu em 12h

Pina, Campina do Barreto, Santo Amaro e Torreão estão entre os cinco bairros com maior acúmulo de água na Região Metropolita

Recife debaixo de chuva/Rafael Vieira/DP

Até o meio dia desta sexta-feira (16), o Recife foi o local onde mais choveu na Região Metropolitana. De acordo com a Agência Pernambucana de Água e Clima (Apac), o bairro do Pina teve um acumulado de água de 36,8mm nas últimas 12 horas.

A chuva também castigou outros bairros recifenses: Campina do Barreto (35,35mm), Torreão (33,29mm) e Santo Amaro (33,47mm).

Em Jaboatão dos Guararapes, a plataforma de coleta de dados pluviométricos de Piedade registrou 32,91mm de água acumulada no período.

Nas últimas 24h, Paulista tem o maior acúmulo com 64,84mm. Olinda vem em seguida com 54,05mm e o Recife, com 52,14mm.