Motociclista sobe em calçada e colide com carro que saía de garagem

Acidente aconteceu na Avenida Beira Mar/Foto: Reprodução

Uma colisão envolvendo três motos e um carro em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, chamou a atenção de pessoas que trafegavam na Avenida Beira Mar na manhã desta segunda-feira (12).

O acidente aconteceu quando um motociclista que estava com uma mulher na garupa subiu com o veículo em uma calçada para driblar o trânsito e atingiu um carro que estava saindo da garagem de um edifício. A colisão foi registrada por câmeras de segurança do prédio por volta das 8h.

Com o impacto, as pessoas que estavam na moto foram arremessadas e a mulher que estava na garupa bateu com as costas em uma árvore. O motociclista sofreu ferimentos no joelho. A moto atingiu outras duas motociclistas que estavam paradas na via. Apesar do susto, ninguém sofreu ferimentos graves.





O motociclista que colidiu com o carro estava passando por uma a rampa de acessibilidade no momento do sinistro. Ambos os veículos foram prejudicados. O condutor da moto se dirigiu para uma unidade de saúde.

O acidente aconteceu em um dos horários de maior movimento na via, quando filas de carros se formam até as intermediações do Parque Dona Lindu, na Avenida Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

Dados divulgados pelo Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) revelam que, em 2025, o estado contabiliza hoje 1.524.421 veículos de duas rodas, praticamente empatando com os 1.527.191 automóveis registrados, uma diferença de apenas 2.770 veículos