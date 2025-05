Caminhão dos Correios se envolve em colisão e mata motociclista em Boa Viagem

O acidente aconteceu em um cruzamento em Boa Viagem, no Recife. Motorista dos Correios passou por teste do bafômetro

Colisão aconteceu em um cruzamento/Foto: Reprodução/Instagram

Um motociclista de 52 anos morreu ao colidir com um caminhão dos Correios no cruzamento da Avenida Conselheiro Aguiar com a Rua Ernesto de Paula Santos, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O sinistro aconteceu por volta das 11h desta quarta-feira (14).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o trânsito intenso na localidade, principalmente após o sinistro, já que uma das faixas precisou ser interditada enquanto o corpo da vítima estava no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que foi acionado, mas que o motociclista já estava morto quando a equipe chegou. O corpo foi levado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife. O nome e a idade da vítima não foram divulgados.

O caso foi levado para a Polícia Civil de Pernambuco, que investiga por meio da Delegacia de Delitos de Trânsito.

De acordo com os Correios, o Samu foi acionado logo após a colisão e o caminhão envolvido no sinistro está com a documentação regular. O motorista ficou no local do acidente e foi submetido ao teste do bafômetro. A estatal lamentou o ocorrido.