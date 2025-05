Inmet faz alerta de chuva em todo litoral pernambucano

No total, 38 munícipios estão em alerta entre as 15h desta quarta (14) às 10h da quinta

Dia chuvoso no Recife/Marina Torres/DP

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, nesta quarta-feira (14), um alerta de chuvas abrangendo toda a faixa do litoral pernambucano. No total, estão inclusos 38 municípios das zonas da Mata Norte e Mata Sul, além da Região Metropolitana do Recife.

Segundo o Inmet, o grau de severidade da chuva é de “Perigo Potencial”, com o acúmulo de água podendo a chegar a 50mm, e com baixo risco de alagamento e pequenos deslizamentos.

O alerta é válido a partir das 15h desta quarta e tem validade até as 10h da quinta-feira.

Veja quais são os municípios que precisam ficar em alerta:

Abreu e Lima, Aliança, Araçoiaba, Barreiros, Buenos Aires, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Camutanga, Carpina, Chã de Alegria, Condado, Escada, Ferreiros, Gameleira, Glória do Goitá, Goiana, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itambé, Lagoa de Itaenga, Lagoa do Carro, Moreno, Nazaré da Mata, Olinda, Paudalho, Paulista, Recife, Ribeirão, Rio Formoso, São José da Coroa Grande, São Lourenço da Mata, Sirinhaém, Tamandaré, Timbaúba, Tracunhaém, Vicência eVitória de Santo Antão.