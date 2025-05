Previsão de fortes chuvas em Fernando de Noronha

Chuvas na Região Metropolitana do Recife/Reprodução

A Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) renovou na manhã desta terça-feira (13), o alerta de chuva em Fernando de Noronha.

De acordo com a Apac, a previsão indica pancadas de chuva com intensidade moderada a forte ao longo do dia.

Ainda segundo a agência, as chuvas ocorrem por conta do posicionamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que acaba favorecendo as pancadas de chuvas na região.

Já na Região Metropolitana do Recife, Mata Norte e Sul, Agreste e Sertão, o tempo permanece parcialmente nublado a claro com chuva rápida de forma isolada no período da noite com intensidade fraca.