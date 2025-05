Mulher de 22 anos é executada a tiros no bairro da Iputinga

Segundo testemunhas, foram ouvidos ao menos 15 disparos de arma de fogo contra a mulher. Ainda não se sabe as motivações e a autoria do crime

A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer as motivações e a autoria do crime/Foto: Arquivo/PCPE

Uma mulher de 22 anos foi executada a tiros na noite desta terça-feira (13), no Conjunto Habitacional Abençoado Por Deus, localizado no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife.

Segundo testemunhas, foram ouvidos ao menos 15 disparos de arma de fogo.

Uma equipe do 13º BPM foi acionada para ocorrência, mas ao chegar no local, a mulher já estava morta. O efetivo realizou o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil de Pernambuco e do Instituto de Medicina Legal (IML).

A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital, registrou o caso como homicídio consumado. A corporação segue com as investigações para esclarecer as motivações e a autoria do crime.