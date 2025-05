Família é espancada após mulher matar bebê por acidente em Caruaru

Samu foi acionado para atender as vítimas/Foto: Divulgação

Três mulheres da mesma família foram espancadas por um grupo de moradores de Caruaru, no Agreste, na noite desta terça-feira (13), após uma delas ter dormido por cima de uma bebê e causar a morte dela. O acidente aconteceu no último final de semana e o espancamento teria sido motivado pela mãe da bebê de apenas 2 meses de idade.

A mãe da vítima teria deixado a filha com a madrinha, identificada como Milena Santos de Melo, no sábado (10). Quando foi buscá-la, no dia seguinte, encontrou a bebê já sem vida. Milena Santos responsabilizou os próprios filhos pela morte da afilhada.

Inconformada com a situação, a mãe da bebê convocou moradores do bairro José Liberato para espancar Milena, bem como a mãe e a irmã dela. As mulheres foram encontradas ensanguentadas e com diversos ferimentos pela Polícia Militar e foram levadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Milena foi localizada caída no chão de casa.

De acordo com o relato da mãe da criança às autoridades policiais, a madrinha só informou sobre a morte horas depois do ocorrido. Ela ainda contou que a suspeita da morte da bebê teria debochado do caso, causando revolta na população local. A mãe e a irmã de Milena foram identificadas como Cícera do Carmo dos Santos Rodrigues e Vanessa Maria de Melo.