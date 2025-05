Homem morre eletrocutado após tentar furtar fios no Recife

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado ao local, mas o homem já havia falecido com a descarga elétrica

A Neoenergia alerta que apenas profissionais capacitados estão autorizados a intervir na rede de distribuição de energia./Reprodução/TV Guararapes

Um homem morreu eletrocutado após tentar furtar fios, na manhã desta quarta-feira (14), na Rua do Hospício, próximo a Escola de Referência em Ensino Médio Sizenando Silveira, em Santo Amaro, na área central do Recife.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para a ocorrência às 07h27, mas ao chegar ao local, o homem já havia falecido.

A idade e a identificação da vítima não foram informadas.

A Neoenergia Pernambuco lamentou mais uma tentativa de furto de fios que resultou em morte. Além disso, a empresa reforçou que apenas profissionais capacitados estão autorizados a intervir na rede de distribuição de energia.



Outros casos

Em maio do ano passado, um homem morreu eletrocutado ao roubar fios, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife.



Conforme as informações apuradas, "a vítima, um homem ainda não identificado, foi encontrada sem vida, caída no chão, após, segundo relatos de testemunhas, tentar furtar fios da rede elétrica, no Engenho Algodoas."



Ainda conforme a polícia, "as investigações seguem até o esclarecimento do fato".



Em abril de 2024, um homem de 44 anos morreu eletrocutado após tentar furtar fios de cobre de um poste de energia, nas proximidades da Praia do Forno da Cal, em Itamaracá, no Grande Recife.



O homem estava tentando subtrair fio de cobre em uma rede elétrica na rua Umbuzeiro, quando sofreu uma descarga elétrica e não resistiu aos ferimentos.