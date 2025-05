Grávida é presa com quase meio quilo de cocaína pastosa nos Guararapes

De acordo com a Polícia Federal, a grávida que estava com a cocaína na bolsa já havia cumprido pena por tráfico de drogas

Pasta de cocaína apreendida pela PF no Aeroporto dos Guararapes/Divulgação/PF

Uma gestante de 20 anos foi presa no Aeroporto dos Guararapes após transportar pasta de cocaína para Fortaleza, no Ceará. A Polícia Federal (PF) realizou a prisão em flagrante da mulher na madrugada desta terça-feira (13).

A mulher, já detida anteriormente por tráfico de drogas, despertou a atenção dos policiais após apresentar inquietação e nervosismo na entrevista protocolar de repressão ao tráfico.

Ao analisar o interior da bagagem de mão da grávida, foi constatado que ela portava 475 gramas de cocaína de pureza altíssima. A droga estava oculta em suas roupas íntimas e, em São Paulo, resolveu colocar na sua bolsa de mão.

Além da apreensão do entorpecente, também foram recolhidos a passagem aérea da suspeita e um aparelho celular.

Esquema

Em interrogatório, a mulher relatou que pegou a droga em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e pretendia entregar na capital cearense, pelo valor de R$ 2 mil. Ela não disse quem a aliciou. Essa seria a terceira tentativa da mulher de levar cocaína para Fortaleza.

A presa, que não teve identidade revelada, é natural de Boa Vista, Roraima. Além da atual gestação, a presa tem dois filhos. Ela trabalha como operadora de caixa em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde ela mora. As prévias passagens pela polícia da gestante foram justamente no estado no qual ela reside atualmente.

A prisão em flagrante da mulher foi convertida em prisão preventiva. Ela foi levada para a unidade penal feminina Bom Pastor, no bairro do Engenho do Meio, na Zona Oeste do Recife, onde aguardará os trâmites legais.