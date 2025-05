Trabalhadores de estaleiros em Suape paralisam atividades

Paralisação dos trabalhadores aconteceu nesta terça-feira (13)/Foto: Reprodução/Redes Sociais (CUT-PE)

Os trabalhadores do Estaleiro Atlântico Sul e do Estaleiro Vard Promar paralisaram as atividades na manhã desta terça-feira (13), no Porto de Suape. O movimento, realizado pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Pernambuco (Sindmetal-PE), teve como objetivo reforçar o diálogo sobre as dificuldades enfrentadas pela categoria e a necessidade da retomada do crescimento da Indústria naval em Pernambuco.

Em nota publicada no Instagram da Central Única dos Trabalhadores de Pernambuco (CUT-PE), o sindicato defende que as empresas instaladas no Complexo Portuário de Suape se comprometam com a retomada da produção.

O Sindmetal-PE afirma que, para isso, as companhias devem participar ativamente dos processos de licitação junto aos consórcios nacionais ligados à construção de embarcações e navios. ”Essa é uma medida fundamental para garantir a geração de empregos, a valorização da mão de obra e o fortalecimento da indústria naval no estado”, aponta.

Ainda no comunicado, o presidente do Sindmetal-PE, Henrique Gomes destaca o apelo da categoria às empresas do setor. “Acreditamos que é possível reconstruir a cadeia produtiva dos estaleiros e devolver a segurança a milhares de famílias que dependem desse setor. Para isso, é preciso vontade política e compromisso das empresas com o desenvolvimento regional”, disse.