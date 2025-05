Homem assassinado é encontrado em São Lourenço da Mata

Segundo informações preliminares, o homem teria envolvimento com drogas

Viatura do Instituto de Medicina Legal (IML)/Reprodução

O corpo de um homem foi encontrado na noite de segunda-feira (12), com perfurações de arma de fogo em via pública, na rua das Pedreiras, Bairro Matriz da Luz, São Lourenço da Mata.

A vítima foi identificada como Daniel Antônio de Queiroz, de 47 anos.

De acordo com os agentes da polícia, o efetivo foi acionada para atender a ocorrência de homicídio por arma de fogo e constatou o óbito no local.

Segundo informações preliminares, a vítima possuía envolvimento com drogas.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria do crime. O corpo da vítima foi removido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).