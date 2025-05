Posto de gasolina vira cena de crime em Garanhuns

Viatura do instituto de Medicina Legal (IML)/Reprodução

Um motorista de transporte alternativo foi assassinado a tiros em um posto de combustível no município de Lagoa do Ouro, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.

Nivaldo Lourenço Filho, de 33 anos, foi surpreendido por dois homens que chegaram em uma motocicleta na tarde de segunda-feira (12), e efetuaram os disparos.

Nivaldo chegou a ser socorrido para o hospital Regional Dom Moura, No entanto, não resistiu a gravidade dos ferimentos e veio a óbito.

Os criminosos fugiram e até o momento não foram identificados.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias e identificar a autoria delitiva. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.